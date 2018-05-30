МИД ответил на инсценировку убийства Бабченко

Министерство иностранных дел России опубликовало комментарий о ситуации с журналистом Аркадием Бабченко, убийство которого инсценировали на Украине. Заявление размещено на сайте ведомства.

МИД назвал инцидент очередной антироссийской провокацией и осудил Службу безопасности Украины за введение в заблуждение всего мирового сообщества.

Материалы по теме Бабченко жив. Что происходит? Убийство оказалось операцией СБУ. Заказчиком объявили российские спецслужбы

«Украинские власти полностью взяли курс на раскрутку русофобской лжи: по словам главы СБУ Василя Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что украинским властям следует заниматься расследованием реальных преступлений: убийства писателя Олеся Бузины, тележурналиста Павла Шеремета и других.

«Констатируем, что вопросы жизни и смерти на Украине, а также доверие международного сообщества к ее политике – не более чем разменные монеты для разжигающего антироссийскую истерию киевского режима», — заключили в МИД.

В среду, 30 мая, на брифинге СБУ было объявлено, что Аркадий Бабченко, ранее официально признанный полицией Киева погибшим, оказался жив. Украина утверждает, что российские спецслужбы в течение двух месяцев готовили на Бабченко покушение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!