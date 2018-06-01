Интернет и СМИ
 
Последние новости
Доказана эффективность вакцины против рака мозга
Оригинальный способ уйти от нападения с ножом насмешил китайцев
ЦРУ занялось поиском говорящих на русском специалистов и ошиблось в родном языке
Выявлен новый способ продления жизни
Гонконгских геев полечили молитвами и отказом от секса
Нидерланды задумались привлечь Киев к ответственности за крушение «Боинга»
Госдума потратит миллионы рублей на изучение опыта борьбы с бедностью
Ким Чен Ын предложил Путину встретиться
В Google обнаружили «самый странный» сбой
Новости партнеров

Контрразведка Украины открестилась от организатора покушения на Бабченко

Перейти в «Мою Ленту»

Борис Герман, подозреваемый в организации покушения на Аркадия Бабченко и заявивший о работе на контрразведку Украины, не сотрудничал с ведомством и не является сотрудником СБУ. Об этом в Киеве заявил прокурор Руслан Кравченко, передает «112 Украина».

«Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает информацию о сотрудничестве с контрразведкой, это неправда. Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ», — заявил он, уточнив, что проверил заявление арестованного на два месяца Германа.

Исполнительный директор украинско-немецкого совместного предприятия «Шмайсер» Борис Герман заявил о принадлежности к силовым структурам Украины 31 мая. По его словам, он заранее осознавал, что «исполнитель» покушения будет сотрудничать со Службой безопасности Украины, а убийство Бабченко будет инсценировано.

29 мая полиция Киева сообщила о смерти российского журналиста Аркадия Бабченко. Однако на следующий день тот появился на брифинге СБУ, после чего было объявлено, что убийство инсценировано, а к покушению якобы причастны российские спецслужбы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал историю «по меньшей мере странной».

Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи. В декабре 2016 года он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Предыстория: Организатор покушения на Бабченко рассказал о «секретной операции контрразведки»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Адвокаты подозреваемого в организации убийства Бабченко будут обжаловать решение суда
Организатор покушения на Бабченко рассказал о «секретной операции контрразведки»
В «воскресшем» Бабченко разглядели Шерлока Холмса и Джеймса Бонда
Ветеран АТО объявил себя «киллером» Бабченко
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:06Сегодня

Сели на перец

Голодные блогеры нашли способ разбогатеть. Их сгубили деньги
20:5031 мая

В «воскресшем» Бабченко разглядели Шерлока Холмса и Джеймса Бонда

19:4231 мая

Ветеран АТО объявил себя «киллером» Бабченко

02:04Сегодня

В Google обнаружили «самый странный» сбой

Интернет и СМИ00:0320 мая

«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»

В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
18:3731 мая

Uber защитит клиентов тревожной кнопкой

17:4731 мая

Появились подробности биографии заказчика покушения на Бабченко

00:01Сегодня

«Королева дерьмовых роботов» перенесла операцию на мозге

Интернет и СМИ00:08 8 мая

За доллар в час

На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка
16:0631 мая

Накачанного кота-мутанта превратили в героя популярных фильмов

22:5131 мая

Организатор покушения на Бабченко рассказал о «секретной операции контрразведки»

00:2431 мая

Зрители телешоу заподозрили обман из-за странного обогащения участницы

Россия
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
Водитель скорой помощи протестовал против урезания зарплат и потерял работу
«Пять минут — и крыши нет»
Мощнейший ураган застал Россию врасплох и повредил башню кремля
Москвич с аутизмом пошумел на улице, попал в полицию и оказался в психбольнице
Отбор получателей президентских грантов назвали жестким
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
Путин поставил задачу спецслужбам
Все материалы
Мир
Ким Чен Ын и Сергей ЛавровЖирный плюс
Дружба с Россией и война с США: Сергей Лавров съездил в Северную Корею
В Дании запретили паранджу
Помидор, уходи
Турки готовятся прогнать Эрдогана. Им помогут фанат России и кандидат от народа
Румыния помогала США пытать заключенных
Нидерланды задумались привлечь Киев к ответственности за крушение «Боинга»
К счастью по детским трупам
Власть молча смотрела, как они умирают. Сейчас терпение кончилось
Ким Чен Ын предложил Путину встретиться
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Порошенко отказался капитулировать в Донбассе
Порошенко увидел руку Бога в обретении безвизового режима с Евросоюзом
Киев нашел новую опорную точку для противостояния «российской агрессии» в Крыму
Раскрыты подробности о личности организатора «убийства» Бабченко
Назарбаев останется на своем посту до конца жизни
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Все материалы
Экономика
Вложили по полной
Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России
Депутат признался в нищете после взлета цен на бензин
Не можем повторить
Один американский штат превосходит экономику России. До величия очень далеко
Названы марки опасного сыра
Число невыездных россиян достигло рекорда
В резной оправе
Основатель бренда Brevno о том, как модные аксессуары из Сибири покоряют заграницу
Раскрыто время начала новой стальной войны США
Все материалы
Силовые структуры
Кавказский полдень
Дуэль на табельном, кровная месть и стрельба в баре. Так живут силовики Кавказа
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Полтора миллиона паспортов россиян оказались недействительными
Россиянина оштрафовали за спрятанный труп
Избившая гаишника модель Кира Майер разрыдалась в суде и попала в СИЗО
Первый молдавский вор в законе Гылка потерял титул и стал мигрантом-нелегалом
Все материалы
Наука и техника
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
«Годы насилий и грабежей»
Эта война почти угробила Россию. Из нее сделали сомнительный праздник
Объяснено загадочное вымирание мужчин
У Су-57 нашли «тайные ноу-хау»
Названы сроки создания АПЛ «Хаски» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Названа главная причина появления человека
Все материалы
Спорт
Погнали лысого
На самом деле, Зидан ушел сам. «Реалу» будет тяжело
Роналду отреагировал на уход Зидана
Российская легкоатлетка одержала 40 побед подряд
Медведева поделилась подробностями отъезда из России
Знарок лишился еще одного поста
Роналду поставили ультиматум
Родченков нашел допингиста в сборной России по футболу
Все материалы
Культура
Из России с морковью
Кино недели: от «Красного воробья» до «Историй призраков»
Оззи Осборн«Я выжил, и это настоящее чудо»
Как московские дружинники приняли Оззи Осборна за сантехника в запое
Дубинин Юрий. «Бахус»Беспорядочные связи и дефицитный сервелат
10 главных книг лета
«Люди занимались любовью на танцполе, пили и танцевали»
Секс, транс и экстаз на диких вечеринках Ибицы
«Красного воробья» с Лоуренс в роли русской проститутки-шпионки высмеяли в СМИ
Россиянам раскроют «формулу смеха»
Худрука театра имени Пушкина задержали за растрату
Все материалы
Интернет и СМИ
Сели на перец
Голодные блогеры нашли способ разбогатеть. Их сгубили деньги
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Бабченко жив. Что происходит?
Убийство оказалось операцией СБУ. Заказчиком объявили российские спецслужбы
В «воскресшем» Бабченко разглядели Шерлока Холмса и Джеймса Бонда
В Google обнаружили «самый странный» сбой
Uber защитит клиентов тревожной кнопкой
«Королева дерьмовых роботов» перенесла операцию на мозге
Все материалы
Ценности
Дети на конфете
Модные бренды заставляют детей пить, курить и купаться в грязи
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Морские котики
Как проводили лето супермодели на райском острове
Наряды героини «Красотки» обрели популярность 28 лет спустя
Полиция отобрала у наркоторговцев дорогие кроссовки
Девушкам предложили надеть куртку на голое тело необычным способом
Знаменитости предпочли дешевую бижутерию бриллиантам
Все материалы
Путешествия
На траве в дрова
Отчаянные русские вышли на «Олд Траффорд» против англичан и выжили
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Сохраняя традиции, опережая будущее
Шотландский дом The Macallan открыл суперсовременную дистиллерию
Привычные туалеты исчезнут из российских поездов
Туристов приучат к туалету
На самом длительном авиарейсе побили рекорд скорости
Составлен рейтинг самых противных авиапассажиров
Все материалы
Из жизни
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
Австралийка рассказала о жизни в одном доме с дикими собаками динго
Девушке впервые в мире вырастили матку из рыбьей кожи
Беспокойный гусь прервал бейсбольный матч и врезался в табло
Женщина залезла в канализацию ради спасения утят
Все материалы
Тест-драйв нового «AMG-Гелика»
Mercedes-AMG G 63: стоило ли переделывать самый безумный «Гелик»?
Прощай, оружие
Тест нового Volkswagen Touareg: огромный планшет в салоне и прощание с внедорожным пакетом
Отмененные шедевры
Машины, которые должны были стать серийными, но что-то пошло не так
Бавария на выезде
Первая встреча с Audi A6 четвертого поколения
В США нашли 96-летнего владельца Tesla Model 3
Единственный в истории синий гоночный Ferrari выставят на торги
В России начали собирать обновленный Ford EcoSport
Все материалы
А этому не дала
Россиянам отказывают в ипотеке. Что делать?
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Все материалы