Контрразведка Украины открестилась от организатора покушения на Бабченко

Борис Герман, подозреваемый в организации покушения на Аркадия Бабченко и заявивший о работе на контрразведку Украины, не сотрудничал с ведомством и не является сотрудником СБУ. Об этом в Киеве заявил прокурор Руслан Кравченко, передает «112 Украина».

«Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает информацию о сотрудничестве с контрразведкой, это неправда. Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ», — заявил он, уточнив, что проверил заявление арестованного на два месяца Германа.

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Исполнительный директор украинско-немецкого совместного предприятия «Шмайсер» Борис Герман заявил о принадлежности к силовым структурам Украины 31 мая. По его словам, он заранее осознавал, что «исполнитель» покушения будет сотрудничать со Службой безопасности Украины, а убийство Бабченко будет инсценировано.

29 мая полиция Киева сообщила о смерти российского журналиста Аркадия Бабченко. Однако на следующий день тот появился на брифинге СБУ, после чего было объявлено, что убийство инсценировано, а к покушению якобы причастны российские спецслужбы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал историю «по меньшей мере странной».

Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи. В декабре 2016 года он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.

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