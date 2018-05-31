Организатор покушения на Бабченко рассказал о «секретной операции контрразведки»

Шевченковский районный суд Киева на два месяца арестовал исполнительного директора украинско-немецкого совместного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство прокуратуры удовлетворить… применить к подозреваемому Герману меру пресечения в виде содержания под стражей без определения суммы залога», — говорится в решении суда, которое зачитала судья Виктория Свитлицкая.

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В зале суда Герман заявил, что заранее осознавал, что «исполнитель» покушения будет сотрудничать со Службой безопасности Украины, а убийство Бабченко будет инсценировано. «Цимбалюк был выбран для этой своей миссии контрразведкой, потому что он известен по своей деятельности во время АТО (силовой операции в Донбассе), он никогда в жизни не будет убивать какого-либо человека, особенно безоружного человека. Когда он выбирался на эту роль, все прекрасно знали, что он побежит в СБУ и начнет все рассказывать, потому что на фронте их этому научили. Поэтому мы точно знали, что будет инсценировка», — сказал он.

Герман сообщил, что к нему обратился его «очень давний знакомый, который сейчас живет в Москве». «И в ходе общения выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков на Украине, о чем было доложено мной контрразведке». Он подчеркнул, что «все его общение с источником из Москвы документировалось, а операция была секретной».

29 мая полиция Киева сообщила о смерти Бабченко. Однако на следующий день журналист появился на брифинге СБУ, после чего было объявлено, что убийство инсценировано, а к покушению якобы причастны российские спецслужбы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал историю «по меньшей мере странной».

Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи. В декабре 2016 года он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.

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