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15:14, 4 июля 2026Россия

Министр обороны поздравил личный состав с освобождением Константиновки

Белоусов поздравил личный состав соединений и частей с освобождением Константиновки в ДНР
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав соединений и частей с освобождением Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

«Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск», — заявил министр.

По его словам, в результате действий бригады имени Георгия Победоносца противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя.

Ранее Минобороны раскрыло значение взятия российскими войсками города Константиновки в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к краматорско-славянской агломерации.

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