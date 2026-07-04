Министр обороны поздравил личный состав с освобождением Константиновки

Белоусов поздравил личный состав соединений и частей с освобождением Константиновки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав соединений и частей с освобождением Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

«Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск», — заявил министр.

По его словам, в результате действий бригады имени Георгия Победоносца противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя.

Ранее Минобороны раскрыло значение взятия российскими войсками города Константиновки в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к краматорско-славянской агломерации.