Матч 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет в сорокаградусную жару

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Франция — Парагвай пройдет при температуре +38 градусов

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Франция — Парагвай пройдет в сорокаградусную жару. Об этом сообщает The Athletic.

Ожидается, что во время игры столбик термометра достигнет отметки +38 градусов по Цельсию. «Это фактор, мы об этом знали. Все команды к этому подготовились. Да, это может повлиять, но не конкретно на нас. Я не зацикливаюсь на жаре. Это всего лишь один из факторов», — так прокомментировал ситуацию главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Франция — Парагвай пройдет 5 июля в Филадельфии, США. Игра начнется в 00:00 по московскому времени.

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