Эксперты считают сборную Англии фаворитом матча 1/8 финала ЧМ-2026 против команды Мексики

Назван фаворит матча 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика — Англия. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают фаворитом матча сборную Англии. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 2,42. Ничейный исход и победа сборной Мексики оцениваются котировкой 3,15.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика — Англия пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико 6 июля. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что цена самых дорогих билетов на матч Мексика — Англия на официальном сайте перепродаж Международной федерации футбола (ФИФА) достигла 30 тысяч долларов при номинальной стоимости 605. Самый дешевый билет на этом ресурсе можно купить за 3448 долларов.