Золотой Трамп появился среди отцов-основателей США

Трамп показал золотой бюст с высеченными на Рашморе лидерами США, к которым добавил себя

Американский лидер Дональд Трамп появился среди отцов-основателей США. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Трамп показал видео с золотым бюстом четырех президентов США, чьи лица высечены на монументе на горе Рашмор, к которым он добавил и свое лицо.

По данным канала, скульптуру выполнил британский художник Иэн Александр, представлявший до этого дизайн купюры в 250 долларов с лицом действующего президента США.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет сделать 250-летний юбилей Штатов, который отметят 4 июля, символом собственного успеха.