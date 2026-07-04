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15:17, 4 июля 2026Мир

Золотой Трамп появился среди отцов-основателей США

Трамп показал золотой бюст с высеченными на Рашморе лидерами США, к которым добавил себя
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: @realDonaldTrump

Американский лидер Дональд Трамп появился среди отцов-основателей США. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Трамп показал видео с золотым бюстом четырех президентов США, чьи лица высечены на монументе на горе Рашмор, к которым он добавил и свое лицо.

По данным канала, скульптуру выполнил британский художник Иэн Александр, представлявший до этого дизайн купюры в 250 долларов с лицом действующего президента США.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет сделать 250-летний юбилей Штатов, который отметят 4 июля, символом собственного успеха.

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