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15:31, 4 июля 2026Путешествия

Россиянка побывала в Мексике и узнала про «зубную мафию»

Алина Черненко

Фото: Gerardo Vieyra / NurPhoto via Getty Images

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и сходила на прием к стоматологу. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации узнала, что сами мексиканцы нередко называют врачей этого профиля «зубной мафией». Если они предлагают дорогостоящее лечение, отказать им сложно. «Иногда возникает ощущение, что зуб принадлежит уже не вам, а человеку в белом халате», — пошутила она.

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Ершова пришла на прием со своим молодым человеком, и консультация обошлась им примерно в 2,5 тысячи рублей с человека. Помимо этого, ее спутнику поставили две небольшие пломбы и сделали профессиональную чистку — эти услуги стоили еще около 12 тысяч рублей.

«Пока доктор работала, перед нами были огромные панорамные окна, в кабинете играла приятная музыка, на большом телевизоре показывали красивые ролики, кресло было удобнее некоторых гостиничных кроватей. Может, половина стоимости лечения ушла именно на этот комфорт?» — предположила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала три популярных в России продукта фразой «в Мексике стали роскошью». Соотечественница призналась, что во время поездки особенно соскучилась по шоколаду.

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