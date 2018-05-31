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Киев шокировала мировая реакция на инсценировку убийства Бабченко

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Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков шокирован негативной реакцией международных организаций на инсценировку Службой безопасности Украины убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. С таким заявлением он выступил в четверг, 31 мая, передает «Интерфакс».

«Мне удивительны заявления многих международных организаций, "что это такое — дезинформировали общество". Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит? И вы бы на этом примере говорили — Amnesty International или "Репортеры без границ" — вот, у нас еще один погибший журналист?» — отреагировал Аваков.

Министр подчеркнул, что приветствует предотвращение украинскими спецслужбами убийства человека и то, что они посчитали необходимым задержать организатора этого неудавшегося преступления таким образом.

«Поэтому, мягко говоря, удивляют и шокируют такие заявления неких международных авторитетов. Я думаю, что впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы не будут руководствоваться общественным мнением, что о них скажет тот или иной псевдоморальный авторитет, а тем, чтобы на нашей территории было спокойно, и человек не подвергся нападению», — добавил Аваков.

30 мая Служба безопасности Украины заявила, что Аркадий Бабченко, ранее официально признанный полицией Киева погибшим, оказался жив. Украина утверждает, что российские спецслужбы в течение двух месяцев готовили на Бабченко покушение.

На брифинге СБУ появился и сам Бабченко, об убийстве которого украинские правоохранительные органы сообщили вечером 29 мая. Он объяснил, что его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации, которая помогла задержать организатора преступления. По последним данным, им оказался гражданин Украины Борис Львович Герман, завербованный российскими спецслужбами.

Действия СБУ подвергли критике как представители правозащитных организаций, так и политики нескольких стран. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не понимает инсценировку убийства Бабченко.

МИД России назвал инцидент очередной антироссийской провокацией и осудил СБУ за введение в заблуждение всего мирового сообщества. В российском Совете по правам человека заявили, что организовавшим инсценировку убийства Бабченко следует обратиться к врачам.

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