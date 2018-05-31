Раскрыта личность предполагаемого организатора покушения на Бабченко

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об аресте подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, сообщается на странице инстанции в Facebook. Им оказался человек по имени Борис Львович Герман, его имя ранее не фигурировало в прессе в связи с этим делом.

Официально следствие подозревает мужчину в организации подготовки к террористическому акту.

«На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича, подозреваемого по часть 1 статьи 14, части 3 статьи 27, части 3 статьи 258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть до применения оружия с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)», — сообщается на странице суда в Facebook.

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Ранее украинские правоохранители упоминали в качестве организатора убийства Аркадия Бабченко некого украинского бизнесмена Г. Сообщалось, что он был якобы завербован российскими спецслужбами и готовил покушение на 30 человек.

30 мая на брифинге СБУ появился журналист Аркадий Бабченко, накануне признанный полицией Киева погибшим. Украина утверждает, что сумела предотвратить готовящееся российскими спецслужбами покушение на публициста.

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