Свиньи помогли инсценировать убийство Бабченко

Для инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко использовалась свиная кровь, также в операции участвовал гример. Об этом представителям прессы в Киеве рассказал сам Бабченко, передает Reuters.

По словам журналиста, после инсценировки убийства его на машине скорой помощи увезли в морг, где он переоделся и начал смотреть новости.

Бабченко отметил, что не знает, для чего именно Служба безопасности Украины (СБУ) решила инсценировать его гибель, но допустил, что это было необходимо для сбора 100-процентной доказательной базы. «Конечно, я колебался. Меня не сразу убедили, и я не сразу поверил. Приходят люди, говорят, что тебя хотят убить. Ты чувствуешь недоверие», — поделился он.

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Журналист также подчеркнул, что у него нет доказательств того, что инсценировка не является провокацией украинских спецслужб.

По делу о покушении на Бабченко задержан предполагаемый организатор. Им, как следует из материалов следствия, является человек по имени Борис Львович Герман. Сообщалось, что это украинский бизнесмен, который был завербован российскими спецслужбами и планировал убить 30 человек. Заказчиком фигурирует некое неустановленное лицо.

Инсценировка убийства журналиста состоялась поздно вечером 29 мая. В сети, в частности, появилась фотография, на которой Бабченко запечатлен лежащим лицом вниз в луже крови. Менее чем через сутки он живым объявился на брифинге СБУ, где представители ведомства заявили, что это была спецоперация.

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