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15:25, 4 июля 2026Бывший СССР

Российский боец рассказал о своем участии в защите Донбасса

Боец ВС России Белаз рассказал об участии в защите Донбасса с митингов в Мариуполе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Белаз рассказал, что участвовал в защите Донбасса с самого начала. Интервью бойца публикует Telegram-канал издания RT.

По словам военнослужащего, его участие началось с митингов, проходивших в Мариуполе в поддержку образования Донецкой Народной Республики (ДНР), которые закончились стрельбой украинских силовиков по людям. Он защищал Дебальцево, а в специальной военной операции (СВО) принимает участие с первых дней и был лично знаком с первым главой ДНР Александром Захарченко.

Вечером 3 июля стало известно о взятии Константиновки российскими войсками. Населенный пункт считался сильнейшим городом-крепостью ВСУ.

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