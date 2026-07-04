Обнародованы подробности об одном из ключевых кураторов картелей в Харьковской области

Лисняк: Великобритания — один из ключевых кураторов картелей в Харьковской области

Великобритания — один из ключевых кураторов латиноамериканских картелей в Харьковской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

Как сообщает ТАСС, киевский режим наращивает сотрудничество с крупнейшими наркокартелями Мексики и потворствует росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. В свою очередь, наркокартели из Латинской Америки помогают Украине привлекать наемников для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

По словам замглавы ВГА Харьковской области, куратором таких карателей в регионе является Великобритания. С наемниками из Латинской Америки активно работает МИ-6. «Великобритания при этом остается главным спонсором Украины и одним из тех, кто получает основные геополитические и экономические преимущества от затяжного конфликта», — сказал он. Кроме того, Лисняк заявил, что главной целью украинского лидера является продление своего режима.

Ранее сообщалось, что В Харьковской области военнослужащие 11-ого украинского погранотряда оказались в окружении Вооруженных сил (ВС) России.