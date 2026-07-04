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16:31, 4 июля 2026Из жизни

Рыбак поймал огромного сома после сброса воды на плотине

В США рыбак поймал огромного сома весом 21,8 килограмма
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Kletr / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Мичиган рыбак поймал сома весом 21,8 килограмма благодаря сбросу воды на плотине. Об этом сообщает Wired2Fish.

22 мая Эндрю Карстен с приятелями ловили рыбу рядом с плотиной электростанции на реке Сент-Джозеф. Им удалось поймать несколько сомов весом около 4,5 килограммов. В девять часов вечера затворы на плотине открыли, и в реку начала поступать вода с другой стороны. «Когда затворы открыли, крупные сомы хлынули, как собаки Павлова на сигнал о кормежке», — рассказал Карстен.

Он забросил удочку с окунем в качестве приманки и вскоре подцепил что-то огромное. Карстен пять минут сражался с рыбой, а когда вытащил, обнаружил, что это сом весом 21,8 килограмма и длиной 116 сантиметров. После измерения рыбак отпустил свой улов. Карстен признался, что рекорд штата Мичиган по ловле сомов он не побил, но улов может помочь ему получить награду «Рыболов-мастер». Мужчина заявил, что теперь хочет добыть сома весом более 22 килограммов.

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