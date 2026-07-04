Журналист Филлипс заявил, что жители Константиновки поддерживали Россию еще в 2014 году

Британский журналист Грэм Филлипс, живший в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2014 году, раскрыл отношение к России жителей Константиновки, об освобождении которой стало известно вечером 3 июля. Его слова приводит РИА Новости.

«Я с народом много общался, и там референдум проводили, там они голосовали массово за ДНР и поддерживали Россию», — вспомнил журналист, посетивший город еще в 2014 году, чтобы снять в нем репортаж.

Кроме того, согласно снятому в Константиновке материалу, жители города выступали против фашизма и национализма в своей стране.

Ранее член Общественной палаты Владимир Рогов назвал освобождение города ключом к взлому обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, этот военный успех позволит окончательно освободить весь Донбасс.

До этого о значении взятия Константиновки рассказали в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что город был ключом к краматорско-славянской агломерации.