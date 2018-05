В «воскресшем» Бабченко разглядели Шерлока Холмса и Джеймса Бонда

Крупнейшие британские газеты и таблоиды поместили на обложки фотографии российского журналиста Аркадия Бабченко, который менее чем через сутки после признания его умершим объявил о том, что он жив.

Редакция издания The Sun напечатала фотографию лежащего на полу россиянина, якобы истекающего кровью. Газета назвала Бабченко «антипутинским журналистом», а также сравнила его с Шерлоком Холмсом, который в телевизионной версии также инсценировал собственную смерть. Заголовок обыгрывал известную фразу «Живешь только раз» (You Live Only Once), которая в интерпретации британских журналистов изменилась на «Живешь только дважды» (You Live Only Twice).

Такой же заголовок появился на первой полосе The Daily Star. Журналисты рассказали, что все происходящее с Бабченко напоминает сюжет какого-нибудь фильма о Джеймсе Бонде. Издание поведало о «неловком моменте», в котором «воскресшему» журналисту пришлось извиняться перед ничего не подозревавшей женой.

Журналисты The Guardian написали, что на пресс-конференции Бабченко выглядел «немного застенчивым». В связи с произошедшим в одном из материалов на сайте также вспомнили об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году: британские власти уверены, что к отравлению мужчины полонием причастны российские власти.

Материалы по теме Бабченко жив. Что происходит? Убийство оказалось операцией СБУ. Заказчиком объявили российские спецслужбы

Сотрудники изданий i и Times уверены, что украинские силовики могли сильно подпортить доверие к стране со стороны иностранных журналистов, инсценировав смерть Бабченко. Из-за этой истории СМИ могут перестать воспринимать всерьез официальные заявления украинских властей. Кроме того, у Кремля появился шанс использовать этот случай, чтобы называть все последующие инфоповоды «фейковыми». Поэтому от инсценировки убийства Бабченко получил больше вреда, чем пользы, заявили журналисты.

Сам Бабченко крайне негативно отреагировал на материалы британских СМИ. «Дорогая пресса Британии, а иди, пожалуйста, *** (прочь — прим. «Ленты.ру»), а? А хотите пользы — дайте мне британский паспорт и защиту. Вот тогда и будете меня учить, как спасать свою семью», — написал «воскресший» мужчина в одном из постов в Facebook.

29 мая в Киеве сообщили о смерти Аркадия Бабченко. Однако уже на следующий день живой журналист появился на пресс-конференции СБУ. Там же украинские силовики объявили, что убийство Бабченко было инсценировано, а к покушению якобы причастны российские спецслужбы.

