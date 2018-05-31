Бабченко решил стать гражданином Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко принял решение принять гражданство Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться, скажу честно», — заявил журналист на конференции. Он также уточнил, что предложение поступило от представителя администрации президента Украины Петра Порошенко.
У Бабченко уже есть вид на постоянное проживание в стране, члены его семьи в процессе получения — они уже подали необходимые документы.
Журналист также рассказал подробности подготовки к инсценировке его убийства: для этого была использована свиная кровь, а перед непосредственным «нападением» над внешним видом Бабченко поработал гример.
СБУ утверждает, что организатор покушения — исполнительный директор украинско-немецкого совместного предприятия «Шмайсер» Борис Герман. Его адвокат уверен, что Герман никак не связан с делом, а в материалах не содержится ни доказательств, ни списка потенциальных жертв.
29 мая полиция Киева сообщила о смерти Бабченко. Однако на следующий день журналист появился на брифинге СБУ, после чего было объявлено, что убийство инсценировано, а к покушение якобы причастны российские спецслужбы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал историю «по меньшей мере странной».
Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи.
В декабре 2016 года он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.