Появились подробности биографии заказчика покушения на Бабченко

Киевский адвокат Евгений Солодко, представляющий интересы Бориса Германа, которого Служба безопасности Украины называет организатором покушения на журналиста Аркадия Бабченко, рассказал в Facebook о своем подзащитном.

«Итак, об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко — его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО», — пишет Солодко.

По его словам, именно оптика «Шмайсера» стоит на винтовках украинских снайперов. «Именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения. Юрист по образованию, он давно выбрал для себя любимое дело — оружие», — продолжает адвокат.

Солодко утверждает, что, судя по документам, заказчики убийства Бабченко остаются неустановленными. «Их даже не искали», — уверяет юрист. По его словам, из переписки Германа в мессенджере также не следует, что он организовывал убийство.

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«Списка потенциальных жертв в материалах тоже нет. Сам «киллер», действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает "грохнуть" неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит "..з 14-го року" (с 2014 года — прим. «Ленты.ру»). Провоцирует? Очень похоже. И последнее — а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен», — заключает Солодко.

Адвокат считает, что произошедшее с его подзащитным напоминает «весьма неэстетично организованную провокацию».

Ранее источник издания «Страна.ua» сообщил, что у украинских правоохранительных органов нет четких доказательств того, что Герман организовывал покушение на Бабченко по поручению российских спецслужб. По словам источника, первоначально украинские правоохранители сами предложили Герману поучаствовать в контрразведывательной операции, на что он согласился.

«А сейчас этот человек, который приходил к нему с предложением, исчез, и в Службе безопасности Украины говорят, что он работал на российские спецслужбы, но каких-либо доказательств этого в материале дела нет. Заказчик там фигурирует как неустановленное лицо, сотрудничающее со спецслужбами РФ», — добавил собеседник.

СБУ утверждает, что задержанный организатор покушения на Бабченко действовал в интересах российских спецслужб и готовился убить еще 30 человек.

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