В США рассказали о последствиях для Украины после «убийства» Бабченко

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко грозит украинской власти серьезными последствиями. Об этом украинской службе «Голоса Америки» заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

«Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые коснутся доверия к Службе безопасности Украины и в целом к институтам власти в стране. Теперь люди будут сомневаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, когда какой-нибудь журналист или диссидент будет убит, каждый задумается, является ли эта новость правдивой. И это досадное последствие в долгосрочной перспективе», — считает Карпентер.

Он уверен, что Россия будет эксплуатировать сложившуюся ситуацию и ставить под сомнение правдивость западных источников информации. Также Карпентер надеется, что украинским спецслужбам удалось собрать достаточно доказательств против готовивших покушение на Бабченко.

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«Если это был единственный способ сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, то эта ситуация имеет хоть какое-то оправдание. Но надо задаться вопросом, был ли это единственный способ действовать. И очевидно, введение СМИ в заблуждение всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет», — резюмировал Карпентер.

30 мая Служба безопасности Украины заявила, что Аркадий Бабченко, ранее официально признанный полицией Киева погибшим, оказался жив. Украина утверждает, что российские спецслужбы в течение двух месяцев готовили на Бабченко покушение.

На брифинге СБУ появился и сам Бабченко, об убийстве которого украинские правоохранительные органы сообщили вечером 29 мая. Он объяснил, что его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации, которая помогла задержать организатора преступления.

По последним данным, им оказался гражданин Украины Борис Львович Герман, завербованный российскими спецслужбами.

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