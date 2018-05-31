Ветеран АТО объявил себя «киллером» Бабченко

Украинский активист Алексей Цымбалюк написал в своем Facebook, что должен был стать исполнителем убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

По его словам, он не намерен скрываться, поскольку «обнародована запись получения им аванса за убийство человека без изменения голоса». Мужчина утверждает, что именно он около двух месяцев назад обратился в Службу безопасности Украины (СБУ), поскольку получил заказ, и сейчас сотрудничает со следствием.

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В эфире телеканала «Эспрессо» журналист Родион Шовкошитный, представившийся близким другом Цымбалюка, рассказал, что тот длительное время воевал в зоне антитеррористической операции в Донбассе (ныне операция объединенных сил).

Как пишет «Интерфакс», Цымбалюк — монах-волонтер, активист запрещенной на территории России организации «Правый сектор» (запрещен в России), в прошлом — иеродиакон Аристарх Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата.

СБУ объявила организатором покушения исполнительного директора украинско-немецкого совместного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа. По словам его адвоката, в материалах не содержится ни доказательств, ни списка потенциальных жертв.

О «смерти» Бабченко стало известно 29 мая. Менее чем через сутки он объявился на брифинге СБУ, чтобы сообщить, что убийство было инсценировано.

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