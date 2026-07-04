Раскрыто возможное место похорон актрисы Жемчужной

aif.ru: Актрису Екатерину Жемчужную похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с мужем

Актрису, народную артистку России Екатерину Жемчужную похоронят на Ваганьковском кладбище. Информацией о возможном месте похорон поделилась знакомая семьи в разговоре с aif.ru.

«Скорее всего, ее похоронят рядом с мужем (актером цыганского театра «Ромэн» Георгием Жемчужным, которого не стало в 2021 году — прим. «Ленты.ру»)», — заявила собеседница издания. Уточняется, что Жемчужный похоронен на Ваганьковском кладбище.

До этого сообщалось, что причиной смерти Жемчужной стал оторвавшийся тромб. Об этом рассказала дочь артистки.

О том, что Жемчужной не стало 3 июля, в субботу, 4 июля, сообщили в театре «Ромэн», где служила актриса. Ей было 82 года.

Жемчужная работала в «Ромэне» с 1964 года. Она стала известна также ролями в советских фильмах Вечный зов», «Карнавал», «Табор уходит в небо» и других картинах.