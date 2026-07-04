Министр просвещения сделал заявление об особом статусе педагогов

Кравцов: Минпросвещения ожидает указ об особом статусе педагогов в ближайшее время

Минпросвещения ожидает указ об особом статусе педагогов в ближайшее время. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, передает пресс-служба чиновника.

«В ближайшее время мы ожидаем указ главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье», — подчеркнул он.

Ранее сопредседатель всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский предложил проверять социальные сети педагогов при приеме на работу. По его словам, подобная практика могла бы помочь обезопасить детей.