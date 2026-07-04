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15:28, 4 июля 2026Россия

Министр просвещения сделал заявление об особом статусе педагогов

Кравцов: Минпросвещения ожидает указ об особом статусе педагогов в ближайшее время
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минпросвещения ожидает указ об особом статусе педагогов в ближайшее время. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, передает пресс-служба чиновника.

«В ближайшее время мы ожидаем указ главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье», — подчеркнул он.

Ранее сопредседатель всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский предложил проверять социальные сети педагогов при приеме на работу. По его словам, подобная практика могла бы помочь обезопасить детей.

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