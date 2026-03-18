08:32, 18 марта 2026

В России предложили проверять соцсети педагогов при приеме на работу

Майя Назарова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России предложили проверять социальные сети педагогов при приеме на работу. С такой идеей выступил сопредседатель всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский, комментарий эксперта приводит «Абзац».

Он пояснил, что подобная практика могла бы помочь обезопасить детей. Оболонский уверен, что в современном мире оформление соцсетей является визитной карточкой педагога. Проверка поможет родителям понять, кто учит их детей, какие требования можно предъявлять к специалисту, какими навыками он обладает.

Анализ соцсетей эксперт не стал бы относить к чему-то плохому. На своем опыте он убедился, что подобная практика помогает принять работодателям правильное решение. В то же время Оболонский признал, что проверка блога должна быть умеренной и без нарушений границ учителей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 59-летнего учителя математики обвинили в домогательствах к 16-летнему ученику.

До этого в Тюмени суд арестовал заслуженного тренера по дзюдо за домогательство к ученице.

