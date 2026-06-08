Лавров рассмешил весь зал шуткой о «российской» пропаганде

Лавров пошутил о пропаганде на встрече с кандидатом на пост генсека ООН Бачелет

Глава МИД России Сергей Лавров перед началом встречи с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, бывшим президентом Чили Мишель Бачелет пошутил о ее предвыборной брошюре на русском языке, которую она принесла. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик перед началом встречи с российским министром протянула ему синюю брошюру, пояснив, что это ее программное заявление на пост генсека всемирной организации. Она добавила, что специально принесла дипломату брошюру на русском.

«Пропаганда!» — пошутил Лавров, рассмешив этим всех присутствующих в зале.

Ранее Лавров назвал качества, которые Россия хотела бы видеть в новом генсеке ООН. Он отметил, что такой человек должен в полной мере соответствовать тем требованиям, которые заключены в Уставе ООН, — беспристрастность, неприемлемость получения указаний от какого-либо члена организации.