Лавров раскрыл желаемые Россией качества нового генсека ООН

Лавров: Россия хочет, чтобы новый генсек ООН был беспристрастным

Россия хочет чтобы новый генсек ООН был беспристрастным и реализовывал полностью положения ее Устава. Желаемые качества кандидата на пост главы всемирной организации раскрыл глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с коллегой из Бангладеш Халилуром Рахманом, который недавно был избран председателем Генассамблеи ООН.

«Мы хотим, чтобы генеральный секретарь в полной мере соответствовал тем требованиям, которые заключены в Уставе ООН — беспристрастность, отказ категорический, неприемлемость получения указаний от какого-либо члена ООН, ну и в целом проведение в жизнь задач, изложенных в Уставе», — сказал дипломат.

Он также отметил, что Россия не против того, чтобы генсеком была женщина.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Алимов заявил, что Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, однако организация в целом безальтернативна.