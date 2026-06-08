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15:54, 8 июня 2026Мир

Лавров раскрыл желаемые Россией качества нового генсека ООН

Лавров: Россия хочет, чтобы новый генсек ООН был беспристрастным
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Россия хочет чтобы новый генсек ООН был беспристрастным и реализовывал полностью положения ее Устава. Желаемые качества кандидата на пост главы всемирной организации раскрыл глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с коллегой из Бангладеш Халилуром Рахманом, который недавно был избран председателем Генассамблеи ООН.

«Мы хотим, чтобы генеральный секретарь в полной мере соответствовал тем требованиям, которые заключены в Уставе ООН — беспристрастность, отказ категорический, неприемлемость получения указаний от какого-либо члена ООН, ну и в целом проведение в жизнь задач, изложенных в Уставе», — сказал дипломат.

Он также отметил, что Россия не против того, чтобы генсеком была женщина.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Алимов заявил, что Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, однако организация в целом безальтернативна.

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