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17:33, 8 июня 2026Силовые структуры

Россиянин пошутил и сбил полицейского

В Костромской области россиянин получил срок за сбитого полицейского и ложный вызов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Костромской области 47-летнего жителя Костромы признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса и приговорили к четырем с половиной годам колонии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 25 июля 2025 года он сделал ложный вызов в экстренные службы, сообщив якобы о готовящейся опасности для людей. Силовики провели проверочные мероприятия, но угрозы не нашли и принялись искать пошутившего мужчину. 2 сентября 2025 года полицейские приехали к его дому, чтобы осуществить задержание, и заметили подозреваемого в автомобиле на стоянке. Тот в попытке скрыться сбил сотрудника полиции, его напарнику удалось увернуться.

В итоге уголовное дело расследовалось по статьям о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и применении насилия в отношении представителя власти. Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Дагестане задержали подростка за ложное сообщение о террористах в школе.

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