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17:28, 20 мая 2025Силовые структуры

Российский подросток заявил о террористах в школе и попался на лжи

В Дагестане задержали подростка за ложное сообщение о террористах в школе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В Дагестане задержали подростка за ложное сообщение о террористах в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника».

По данным канала, 19 мая в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение, что на экстренный номер позвонил неизвестный и сказал о террористах в школе села Анди. Сотрудники полиции оперативно выехали на место и провели эвакуацию учеников с преподавателями. Также была осмотрена территория вокруг учебного заведения с применением служебной собаки.

Информация не подтвердилась. Правоохранительные органы быстро установили звонившего. Им оказался 14 летний подросток, который позвонил с телефона одноклассника, после чего вернул ему аппарат.

В отделе полиции несовершеннолетний признался, что сделал это ради шутки. В отношении его родителей будут приняты законодательно предусмотренные в этом случае меры.

Ранее сообщалось, российский школьник устроил «розыгрыш» с минированием ТЦ и попал под статью.

Вот это да!
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