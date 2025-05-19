Российский школьник устроил «розыгрыш» с минированием ТЦ и попал под статью

В Краснодарском крае школьник устроил розыгрыш с минированием ТЦ в Махачкале

В Краснодарском крае 14-летний местный житель решил устроить «розыгрыш» с минированием одного из торговых центров (ТЦ) Махачкалы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, школьник позвонил в ТЦ, назвался именем своего друга и заявил о заложенной в здании бомбе. В результате здание эвакуировали, на место выехали полиция, Росгвардия и МЧС, но взрывного устройства не обнаружили. Звонившего «шутника» быстро вычислили по номеру телефона. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Ранее сообщалось, что житель Братска увидел сон о минировании самолета, сообщил об этом в полицию и нарвался на уголовное дело.