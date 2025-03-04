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15:12, 4 марта 2025Путешествия

Россиянин увидел сон о минировании самолета и нарвался на уголовное дело

Житель Братска увидел сон о бомбе в самолете и нарвался на уголовное дело
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Житель Братска увидел сон о минировании самолета, сообщил об этом в полицию и нарвался на уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД РФ на транспорте.

Россиянину приснился сон о бомбе на борту лайнера, в котором летела его супруга. Проснувшись, он решил поделиться своими опасениями с представителями службы безопасности авиагавани.

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Правоохранители оперативно проверили информацию, и она не подтвердилась. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Братска.

Полицейские установили личность нарушителя и задержали его. Мужчина признался, что накануне употреблял спиртные напитки и позвонил в службу воздушной гавани, не осознавая последствий своего поступка.

«Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном, — говорится в сообщении. — Следователем транспортной полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"».

Теперь россиянину грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее отправление рейсов из петербургского аэропорта Пулково задержали из-за ложного сигнала о минировании. Вылет восьми самолетов был задержан, а один рейс в Москву отменили.

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