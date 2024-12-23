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02:06, 23 декабря 2024Путешествия

Задержка рейсов в Пулково произошла из-за ложного сигнала о минировании

В Пулково 8 рейсов задержали и 1 отменили из-за ложного сигнала о минировании
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Отправление рейсов из петербургского аэропорта Пулково задержали 22 декабря из-за ложного сигнала о минировании. Такие сведения ТАСС предоставили в правоохранительных органах.

«Была информация о заминировании, борты досмотрела следственно-оперативная группа с участием кинолога», — добавил собеседник агентства. В результате проверки опасных преметов не обнаружили, сообщение оказалось ложным.

Согласно данным табло аэропорта, с 23:30 до 00:00 по московскому времени был задержан вылет восьми самолетов, еще один рейс в Москву отменили.

Пулкова возобновил работу в нормальном режиме.

Ранее сообщалось, что пассажиров начали массово снимать с рейсов прямо перед вылетом, они столкнулись с огромными очередями на выходе из аэропорта. Людей в других самолетах попросили ожидать на борту.

По словам одной из очевидцев, пилот сообщил, что Пулково был закрыт в целях безопасности. После этого прилетевшим сказали, что аэропорт перегружен, из-за этого им приходилось оставаться в салоне авиалайнера.

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