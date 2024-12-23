Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:36, 23 декабря 2024Путешествия

Названа предварительная причина снятия пассажиров с самолетов в российском аэропорту

Причиной снятия пассажиров с рейсов в Пулково могла стать угроза безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пассажиров рейсов, вылетающих из Пулково, могли начать массово снимать с самолетов, поскольку аэропорт закрывали в целях безопасности. Такую возможную причину назвали очевидцы событий в комментариях к публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

Официального подтверждения этим данным нет. По словам одной из пассажиров, самолет которой приземлился в воздушной гавани Санкт-Петербурга, но людей не начали выпускать после посадки, пилот сообщил, что Пулково был закрыт в целях безопасности. После этого прилетевшим сказали, что аэропорт перегружен, из-за этого им приходится оставаться в салоне авиалайнера.

Другая очевидица рассказала, что высадка из другого самолета задерживается, поскольку на всех не хватает трапов, пассажиров попросили подождать внутри.

Ранее сообщалось, что в Пулково задержаны вылеты как минимум 11 рейсов, пассажиры столкнулись с огромными очередями на выходе из аэропорта. Официальную причину происходящего гражданам не назвали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фицо связал свой визит в Москву с заявлениями Зеленского. Зачем премьер Словакии приехал в Россию?

      Стало известно о снимающих селфи на фоне российских ракетоносцев «воздушных хулиганах»

      Президент Панамы ответил Трампу на слова о возвращении канала

      Задержка рейсов в Пулково произошла из-за ложного сигнала о минировании

      Названа безопасная для здоровья суточная норма икры

      Дочь мэра отправили в тюрьму за совращение 15-летнего школьника

      Трамп выдвинул кандидата на пост замминистра обороны США

      Словакию призвали прекратить помощь Украине из-за газа

      Названа предварительная причина снятия пассажиров с самолетов в российском аэропорту

      Фицо заявил о готовности России поставлять газ на Запад

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше