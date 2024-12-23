Названа предварительная причина снятия пассажиров с самолетов в российском аэропорту

Причиной снятия пассажиров с рейсов в Пулково могла стать угроза безопасности

Пассажиров рейсов, вылетающих из Пулково, могли начать массово снимать с самолетов, поскольку аэропорт закрывали в целях безопасности. Такую возможную причину назвали очевидцы событий в комментариях к публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

Официального подтверждения этим данным нет. По словам одной из пассажиров, самолет которой приземлился в воздушной гавани Санкт-Петербурга, но людей не начали выпускать после посадки, пилот сообщил, что Пулково был закрыт в целях безопасности. После этого прилетевшим сказали, что аэропорт перегружен, из-за этого им приходится оставаться в салоне авиалайнера.

Другая очевидица рассказала, что высадка из другого самолета задерживается, поскольку на всех не хватает трапов, пассажиров попросили подождать внутри.

Ранее сообщалось, что в Пулково задержаны вылеты как минимум 11 рейсов, пассажиры столкнулись с огромными очередями на выходе из аэропорта. Официальную причину происходящего гражданам не назвали.