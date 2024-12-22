В российском аэропорту пассажиров начали массово снимать с самолетов

В Пулково пассажиров массово снимают с самолетов, задержаны минимум 11 рейсов

В петербургском аэропорту Пулково пассажиров начали массово снимать с самолетов. Уже задержаны вылеты как минимум 11 рейсов, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на выходе из аэропорта. Они сообщают, что от сотни людей, которые уже были загружены в самолеты, потребовали выйти из салонов перед самым взлетом. Причину происходящего людям не назвали.

Ранее стало известно, что у летевшего из России в Эфиопию самолета авиакомпании Ethiopian Airlines возникли проблемы с автопилотом в небе. В результате командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт вылета.