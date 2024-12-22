У самолета с россиянами на борту возникли проблемы с автопилотом в небе

У летевшего из России в Эфиопию Boeing возникли проблемы с автопилотом

У летевшего из России в Эфиопию самолета авиакомпании Ethiopian Airlines возникли проблемы с автопилотом в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincidnet.

Непредвиденная ситуация произошла на борту направлявшегося из Москвы в Аддис-Абебу Boeing 787-800 в пятницу, 21 декабря. При выполнении полета на высоте примерно 2,7 тысячи метров экипаж доложил о невозможности подключения автопилота.

В результате командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт вылета. Отмечается, что лайнер совершил вынужденную посадку в столичной авиагавани Домодедово.

Ранее у самолета российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с шасси во время полета. Инцидент случился 18 декабря с летевшим из Москвы в Санкт-Петербург лайнером. На высоте примерно трех тысяч метров экипаж доложил о незакрытии всех створок шасси.