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16:19, 18 декабря 2024Путешествия

У летевшего из Москвы самолета возникли проблемы с шасси во время полета

У летевшего из Москвы в Петербург самолета возникли проблемы со створками шасси
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

У самолета российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с шасси во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в среду, 18 декабря, с летевшим из Москвы в Санкт-Петербург лайнером. На высоте примерно трех тысяч метров экипаж доложил о незакрытии всех створок шасси.

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В результате командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт вылета. Отмечается, что самолет совершил вынужденную посадку в столичной авиагавани Внуково. Помощь по прибытии не потребовалась.

Ранее еще у одного российского самолета возникла проблема с носовой стойкой шасси после приземления. Инцидент случился с направлявшимся из Москвы в Сочи Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar 15 декабря. Пилоты доложили о блокировке носовой стойки шасси в процессе освобождения взлетно-посадочной полосы после посадки.

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