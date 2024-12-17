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18:32, 17 декабря 2024Путешествия

Еще у одного российского самолета возникла проблема с шасси после приземления

У летевшего в Сочи самолета Nordstar возникла проблема с носовой стойкой шасси
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Еще у одного российского самолета возникла проблема с носовой стойкой шасси после приземления. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Сочи Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar 15 декабря. Пилоты доложили о блокировке носовой стойки шасси в процессе освобождения взлетно-посадочной полосы (ВПП) после посадки.

В результате экипажу пришлось вызывать на ВПП тягач, чтобы тот отбуксировал воздушное судно на стоянку.

Ранее у самолета другой российской авиакомпании возникли проблемы с шасси после посадки. Инцидент случился с прилетевшим из Санкт-Петербурга в Екатеринбург лайнером 11 декабря. После приземления в аэропорту Кольцово воздушное судно самостоятельно освободило взлетно-посадочную полосу.

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