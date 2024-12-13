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16:09, 13 декабря 2024Путешествия

У самолета с россиянами на борту возникли проблемы с шасси после посадки

У прилетевшего из Петербурга в Екатеринбург самолета возникли проблемы с шасси
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту возникли проблемы с шасси после посадки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с прилетевшим из Санкт-Петербурга в Екатеринбург лайнером 11 декабря. После приземления в аэропорту Кольцово воздушное судно самостоятельно освободило взлетно-посадочную полосу.

Однако спустя две минуты экипаж доложил о проблеме с управлением передней стойкой шасси. В результате самолет пришлось отбуксировать на стоянку с помощью тягача.

Ранее самолет авиакомпании «АэроБратск» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в Якутии. Инцидент произошел во вторник, 10 декабря, с прилетевшим из Братска в Олекминск Як-40. По данным источника, борту не хватило длины ВПП, поэтому он застрял передней стойкой шасси в снегу.

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