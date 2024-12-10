Самолет с россиянами на борту выкатился за пределы полосы после посадки

Самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии

Самолет российской авиакомпании «АэроБратск» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) после посадки в Якутии. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел во вторник, 10 декабря, с прилетевшим из Братска в Олекминск Як-40. По данным источника, борту не хватило длины ВПП, поэтому он застрял передней стойкой шасси в снегу.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее другой самолет с россиянами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на Камчатке. Инцидент произошел утром 28 ноября с Як-40 «Камчатского авиационного предприятия», прибывшим из Петропавловска-Камчатского в поселок Оссора в Карагинском районе края.