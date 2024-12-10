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10:02, 10 декабря 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту выкатился за пределы полосы после посадки

Самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Самолет российской авиакомпании «АэроБратск» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) после посадки в Якутии. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел во вторник, 10 декабря, с прилетевшим из Братска в Олекминск Як-40. По данным источника, борту не хватило длины ВПП, поэтому он застрял передней стойкой шасси в снегу.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее другой самолет с россиянами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на Камчатке. Инцидент произошел утром 28 ноября с Як-40 «Камчатского авиационного предприятия», прибывшим из Петропавловска-Камчатского в поселок Оссора в Карагинском районе края.

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