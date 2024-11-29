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14:56, 29 ноября 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту выкатился за пределы полосы

Aviaincident: самолет Як-40 выкатился за пределы полосы на Камчатке
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: jannoon028 / freepik

Самолет с россиянами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на Камчатке. Подробности сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Рано утром 28 ноября Як-40 «Камчатского авиационного предприятия» прилетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Оссора в Карагинском районе края. Во время посадки пассажирский лайнер выкатился слева от полосы.

Экипаж воздушного судна доложил, что борт остался в порядке, а пассажиры не пострадали. Тем не менее из-за нештатной ситуации в гавани объявили тревогу.

Ранее в Канаде пассажирский Boeing приземлился с одной стойкой шасси. Пассажиры сняли аварийную посадку на видео, на кадрах видны искры, вырвавшиеся из-под борта.

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