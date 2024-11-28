Аварийная посадка самолета с одной стойкой шасси попала на видео

Самолет Nolinor Aviation совершил посадку с одной стойкой шасси в Монреале

Пассажирский самолет авиакомпании Nolinor Aviation совершил аварийную посадку с одной стойкой шасси и попал на видео. Подробности сообщило издание Montreal Gazette.

Утром 27 ноября Boeing 737-400 следовал рейсом из Квебека в аэропорт канадского города Сагеней. При подходе к аэродрому назначения на высоте 1,4 тысячи метров экипаж обнаружил проблему с шасси.

Отмечается, что аэродром Сагенея имеет только одну взлетно-посадочную полосу. Чтобы не мешать работе гавани, проблемное воздушное судно перенаправили в Монреаль.

Посадка с одной основной стойкой шасси прошла благополучно. На видео из салона показано, что при приземлении из-под самолета вырвались искры. Потом 87 пассажиров эвакуировали по надувным трапам, никто не пострадал.