14:56, 18 августа 2025Силовые структуры

В российской школе классный руководитель домогался своего ученика из-за штанов

На Урале отказались возбуждать дело против математика, домогавшегося ученика
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

На Урале 59-летнего учителя математики обвинили в домогательствах к 16-летнему ученику. Об этом сообщает в Telegram-канале Ural Mash.

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела в отношении математика.

По данным канала, ЧП произошло в первоуральской школе в мае этого года. О произошедшем правоохранителям рассказала мать школьника после того, как он пожаловался ей на учителя. По ее словам, мальчик рассказал, что учитель позвал его с другом разобрать домашнюю работу, а после того как они закончили, школьник остался с ним наедине. Тогда педагог завел его в лаборантскую и начал трогать, при этом спрашивал его об ощущениях и просил спустить штаны, однако ученик отказался. После этого мужчина отпустил его.

Выслушав женщину, полицейские вызвали учителя в отдел. Он пришел и объяснил, что в тот день просил ученика залезть на парту в лаборантской и встать на колени. По его словам, пока мальчик выполнял просьбу, он стал щекотать его ягодицы, потому что ему понравились штаны ученика, и поэтому мужчина попросил их снять. Свои домогательства школьника педагог объяснил тягой к детям и спонтанным желанием трогать их, чтобы сблизиться. Математик уверял оперативников, что от этого не получает сексуального удовлетворения и пытается контролировать себя, но у него не получается.

Так, выяснилось, что в 1993 году у него возникла похожая ситуация с девочкой, после чего учителя уволили, но приняли обратно, когда он прошел курс лечения.

Ранее сообщалось, что мастера спорта и заслуженного тренера России по дзюдо Григория Давыдова арестовали в Тюмени за домогательство по отношению к школьнице

    Все новости