Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:29, 8 июня 2026Бывший СССР

В МИД прокомментировали смертельную атаку ВСУ на поезд в Крыму

Захарова: Атака ВСУ на поезд в Крыму — это террористическое преступление
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетНаселение России:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд в Крыму — это террористическое преступление, связанное с неудачами Киева на фронте. Так атаку беспилотников на гражданский состав прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В условиях очередных неудач и отступлений ВСУ на поле боя киевский неонацистский режим продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения России», — говорится в публикации.

Дипломат добавила, что МИД России призывает международное сообщество осудить совершенный ВСУ теракт, и выразила уверенность, что виновные в преступлении украинские военные будут наказаны.

ВСУ ударили по пассажирскому поезду «МоскваСимферополь» 8 июня. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, жертвой атаки стал помощник машиниста, еще один человек получил ранения. В Кремле отреагировали на смертельный удар украинского дрона и заявили, что подобные действия Киева осложняют попытки движения к мирному урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Под контроль взят один из последних очагов сопротивления ВСУ на юге ДНР

    В России возникла страшная нехватка некоторых профессий

    Россиянам напомнили о рисках для автомобильных шин в жару

    ЦБ изменил курсы валют

    На Западе назвали ключевое условие прекращения конфликта на Украине

    Мужчина напал на женщину и ребенка на пляже Европы и попытался расстаться с жизнью

    Французского певца арестовали по делу об изнасилованиях

    Звезда «Женского стендапа» предрекла Москве омоложение

    Афера с виллами на Бали подставившего Собчак блогера обросла еще 11 уголовными делами

    В Госдуме вспомнили о Гитлере из-за учений НАТО у российских границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok