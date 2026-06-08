В МИД прокомментировали смертельную атаку ВСУ на поезд в Крыму

Захарова: Атака ВСУ на поезд в Крыму — это террористическое преступление

Атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд в Крыму — это террористическое преступление, связанное с неудачами Киева на фронте. Так атаку беспилотников на гражданский состав прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В условиях очередных неудач и отступлений ВСУ на поле боя киевский неонацистский режим продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения России», — говорится в публикации.

Дипломат добавила, что МИД России призывает международное сообщество осудить совершенный ВСУ теракт, и выразила уверенность, что виновные в преступлении украинские военные будут наказаны.

ВСУ ударили по пассажирскому поезду «Москва — Симферополь» 8 июня. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, жертвой атаки стал помощник машиниста, еще один человек получил ранения. В Кремле отреагировали на смертельный удар украинского дрона и заявили, что подобные действия Киева осложняют попытки движения к мирному урегулированию конфликта.