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17:38, 8 июня 2026Ценности

Россиянкам назвали главную ошибку в летних образах

Стилист Елизавета Прокопенко назвала ошибкой белое нижнее белье под белой одеждой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Елизавета Прокопенко назвала россиянкам главную ошибку в летних образах. Ее комментарий публикует «МК в Чите».

По словам специалистки, в теплое время года женщины часто выбирают белую одежду. При этом они предпочитают надевать под нее белое нижнее белье, что эксперт считает неудачным решением. «Дело в том, что чаще всего оно просвечивает. Особенно это касается кружевного белья», — пояснила Прокопенко.

При этом она посоветовала заменить белье указанного цвета на изделия нюдовых оттенков.

В мае старший менеджер по дизайну бельевого бренда Curvy Kate Милли Мейджор назвала частые ошибки при покупке бюстгальтеров.

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