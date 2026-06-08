Лидер «Агаты Кристи» высказался об ИИ-песнях и TikTok

Лидер культовой рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов высказал свое мнение о песнях, созданных с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Его слова передает Национальная служба новостей (НСН).
Артист заявил, что нейросети в музыке — игрушка, которая вскоре всем надоест.
«Треки очень похожи друг на друга, они узнаются. Нам от этого всего только лучше, ведь тем больше будут цениться живые выступления», — отметил Самойлов.
Также музыкант отметил, что в современной поп-культуре слишком много развлекательного контента. «Людям иногда хочется возвращаться к серьезным вещам. Когда слишком сладко, хочется прополоскать рот», — добавил он.
Ранее основатель «Агаты Кристи» призвал обращать внимание на приметы и знаки судьбы. Он рассказал, что однажды едва не попал в аварию, после того как дорогу ему перебежала черная кошка.