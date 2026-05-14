14 мая 2026

Основатель «Агаты Кристи» призвал обращать внимание на приметы и знаки судьбы

Вадим Самойлов сообщил, что едва не попал в ДТП после встречи с черной кошкой
Ольга Коровина

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Рок-музыкант и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что иногда стоит обращать внимание на знаки судьбы. Его комментарий передает Пятый канал.

Артист уточнил, что не призывает верить абсолютно во все приметы. В то же время он рассказал, что однажды едва не попал в аварию, после того как дорогу ему перебежала черная кошка.

«Какие-то подсказки по твоему жизненному пути рассыпаны бесспорно», — подчеркнул Самойлов. По его словам, знаки и приметы призваны помочь человеку «включить ясность ума».

Ранее Самойлов назвал причины распада «Агаты Кристи». По словам музыканта, с детства было понятно, что они с братом Глебом очень разные и однажды каждый «пойдет своей человеческой и музыкальной дорогой».

