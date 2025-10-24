Основатель «Агаты Кристи» назвал причины распада группы

Самойлов: «Агата Кристи» распалась, потому что каждый пошел своей дорогой

Рок-музыкант и основатель «Агата Кристи» Вадим Самойлов назвал причины распада группы. Его цитирует Пятый канал.

По словам музыканта, с детства было понятно, что они с братом Глебом очень разные. «И какое-то время мы будем существовать в одном поле, а потом каждый пойдет своей человеческой и музыкальной дорогой», — отметил он.

Основатель «Агаты Кристи» добавил, что верит в то, что «добро победит», а брат «не верит в это совсем». «Ненавидеть этот мир смысла нет. А у Глебки, у него другая ситуация. Он этот мир обличает, он его обвиняет в том, что этот мир не такой. Это его внутреннее устройство, ему от этого больно. То есть это совершенно разные подходы», — добавил рок-музыкант.

Ранее стало известно о возможном воссоединении культовой российской рок-группы. Сообщалось, что коллектив может собраться впервые за 16 лет ради совместного концерта. Позже Вадим Самойлов опроверг эти новости. По словам артиста, на данный момент такой вариант развития событий невозможен.