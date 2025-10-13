Самойлов опроверг воссоединение «Агаты Кристи»

Вадим Самойлов назвал возвращение «Агаты Кристи» невозможным из-за его брата

Экс-лидер культовой рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов опроверг новости о возможном воссоединении с братом Глебом. Об этом он сообщил в интервью изданию EANews.

По словам артиста, на данный момент такой вариант развития событий невозможен.

«На практике это пока абсолютно невозможно. До тех пор, пока Глеб Рудольфович не придет в состояние ясности и не сможет переоценить свои взгляды на жизнь», — заявил Самойлов.

Он также добавил, что его брат не контролирует собственную жизнь и «находится под тотальным контролем своего так называемого директора Дмитрия Хакимова — поклонника нацизма».

Ранее стало известно о возможном воссоединении культовой российской рок-группы. Сообщалось, что коллектив может собраться впервые за 16 лет ради совместного концерта.