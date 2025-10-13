Культура
14:05, 13 октября 2025

Стало известно о возможном воссоединении культовой российской рок-группы

Mash: Братья Самойловы из «Агаты Кристи» могут выступить вместе спустя 16 лет
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Культовая российская рок-группа «Агата Кристи» может воссоединиться спустя 16 лет после распада. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что один из основателей коллектива Вадим Самойлов готов помириться со своим братом Глебом, чтобы отыграть большой концерт на московском стадионе «Лужники». По данным Mash, артист уже раздумывает над тем, как может выглядеть воссоединение группы.

Известно, что братья Самойловы отказываются выступать вместе и не общаются. За сольные концерты Глеб просит 2,2 миллиона рублей, а Вадим — 3,5 миллиона.

Коллектив Самойловых распался в 2010 году. По словам Глеба Самойлова, причиной стала девушка, которую он и его брат Вадим полюбили.

Ранее также Вадим Самойлов заявил, что уважает российскую певицу Ольгу Бузову. Он отметил упорство и трудолюбие исполнительницы, добавив, что ценит Бузову за ее личные «бойцовские» качества.

