Культовый рокер заявил об уважении к Бузовой

Вадим Самойлов похвалил Ольгу Бузову за упорство и трудолюбие

Рок-музыкант и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что уважает российскую певицу Ольгу Бузову. Его слова приводит RTVI.

Самойлов отметил упорство и трудолюбие исполнительницы, добавив, что уважает Бузову за ее личные «бойцовские» качества. «У нее есть чему поучиться — такой пробивной способности», — сообщил музыкант. По его мнению, в современном мире такое умение особенно необходимо.

Ранее Самойлов заявил, что уехавшие из России артисты должны доказать свое раскаяние, чтобы вернуться на родину. По его мнению, критиковавшие специальную военную операцию артисты должны признать свои ошибки и устроить публичную акцию, чтобы россияне их снова приняли.