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15:42, 17 марта 2025Культура

Лидер «Агаты Кристи» назвал условие для прощения уехавших из России артистов

Певец Вадим Самойлов: Уехавшие из России артисты должны доказать свое раскаяние
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Рок-музыкант и основатель группы «Агаты Кристи» Вадим Самойлов заявил, что уехавшие из России артисты должны доказать свое раскаяние, чтобы вернуться на родину. Его комментарий приводит Национальная служба новостей.

«Должна быть какая-то публичная акция, помимо извинений. Надо смотреть по тому, что человек натворил», — считает Самойлов.

По словам музыканта, россияне — добрый народ, готовый принять тех, кто осознал свои ошибки. Однако нельзя легко прощать поступки уехавших артистов и их высказывания о России после начала специальной военной операции (СВО). «Если ты что-то наговорил, то должен искренне извиниться с той же страстью, с которой совершил эту ошибку», — добавил Самойлов.

Ранее депутат Государственной думы России Виталий Милонов высказался о возможном возвращении в страну артистов Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе, которые уехали после начала СВО.

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