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13:54, 14 марта 2025Культура

Милонов заявил о непростительном для россиян проступке Пугачевой

Депутат Милонов: Пугачеву и Меладзе нельзя пускать в Россию без покаяния
Ольга Коровина
Валерий Меладзе

Валерий Меладзе. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов высказался о возможном возвращении в страну артистов Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе, которые уехали после начала специальной военной операции (СВО). Его комментарий приводит Общественная служба новостей.

Милонов заявил, что Пугачева ранее беспрепятственно приезжала в Россию, однако обстоятельства изменились. «Ее высказывания о россиянах вынуждают нас делать все возможное, чтобы ее сюда не пустить. Ей нет прощения», — считает депутат. Парламентарий добавил, что холодный прием со стороны россиян будет ждать и певца Валерия Меладзе.

По словам Милонова, невозможно ограничить въезд артистам, покинувшим страну, поскольку они являются гражданами России. «Но пока они публично не покаются перед народом, нельзя их впускать», — заявил депутат.

Ранее Милонов высказался о возвращении на российскую сцену певицы Светланы Лободы. В 2022 году исполнительница поддержала Украину и переехала в Латвию, заявив, что больше не приедет в российские города с концертами даже за «атомные» деньги.

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